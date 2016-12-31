Діючий підполковник поліції п'яним потрапив у ДТП у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Позавчора на центральному проспекті у Запоріжжі підполковник поліції, начальник сектору профілактики дорожньо-транспортного травматизму управління з превентивної діяльності Нацполіції України Валерій Васильчук потрапив у ДТП. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.
В.Васильчук не витримав безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем, який рухався попереду. Коли на місце ДТП приїхали патрульні, підполковник вів себе зухвало та відмовлявся від проходження тесту на алкоголь, повідомили у поліції.
Пізніше, він все ж таки пройшов освідчення, яке показало, що він знаходиться у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, п'яний поліцейський у Маріуполі в'їхав у міську ялинку.