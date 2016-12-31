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Действующий подполковник полиции пьяным попал в ДТП в Запорожье

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Позавчера на центральном проспекте в Запорожье подполковник полиции, начальник сектора профилактики дорожно-транспортного травматизма управления по превентивной деятельности Нацполиции Украины Валерий Васильчук попал в ДТП. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

В.Васильчук не выдержал безопасную дистанцию ​​и столкнулся с автомобилем, который двигался впереди. Когда на место ДТП приехали патрульные, подполковник вел себя вызывающе и отказывался от прохождения теста на алкоголь, сообщили в полиции.

Позже, он все же прошел освидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УНН, пьяный полицейский в Мариуполе въехал в городскую елку.

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