Действующий подполковник полиции пьяным попал в ДТП в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Позавчера на центральном проспекте в Запорожье подполковник полиции, начальник сектора профилактики дорожно-транспортного травматизма управления по превентивной деятельности Нацполиции Украины Валерий Васильчук попал в ДТП. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.
В.Васильчук не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем, который двигался впереди. Когда на место ДТП приехали патрульные, подполковник вел себя вызывающе и отказывался от прохождения теста на алкоголь, сообщили в полиции.
Позже, он все же прошел освидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, как сообщал УНН, пьяный полицейский в Мариуполе въехал в городскую елку.