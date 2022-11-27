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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Диво": пасажир круїзного лайнера провів у воді 15 годин та вижив

"Диво": пасажир круїзного лайнера провів у воді 15 годин та вижив

Київ • УНН

 • 1506284 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Берегова охорона США повідомляє, що пасажира, який випав за борт круїзного лайнера в Мексиканській затоці, було врятовано після того, як він провів у воді 15 годин, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що 28-річний чоловік зник безвісти опівдні четверга, коли судно Carnival Valor прямувало до Косумеля, Мексики. За даними Carnival Cruise Line, чоловік був зі своєю сестрою в барі і пішов у туалет.

Його сестра повідомила про його зникнення наступного дня після того, як чоловік не повернувся до своєї каюти.

Берегова охорона запустила пошуково-рятувальні бригади і попередила прилеглі судна, щоб вони були пильні.

Лейтенант берегової охорони Сет Гросс сказав, що вантажне судно пізніше побачило людину у воді приблизно за 32 км на південь від Південно-Західного перевалу, штат Луїзіана, і гирла річки Міссісіпі. Гросс сказав, що чоловік підтвердив, що він був зниклим безвісти пасажиром круїзного лайнера після того, як його підняли у гелікоптер.

"Схоже, він страждав на легку гіпотермію, шок, зневоднення, але в цілому його стан здавався стабільним", - додав Гросс.

Гросс назвав порятунок "дивом".

Ім'я врятованого чоловіка не розголошується.

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