"Диво": пасажир круїзного лайнера провів у воді 15 годин та вижив
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Берегова охорона США повідомляє, що пасажира, який випав за борт круїзного лайнера в Мексиканській затоці, було врятовано після того, як він провів у воді 15 годин, пише УНН.
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Повідомляється, що 28-річний чоловік зник безвісти опівдні четверга, коли судно Carnival Valor прямувало до Косумеля, Мексики. За даними Carnival Cruise Line, чоловік був зі своєю сестрою в барі і пішов у туалет.
Його сестра повідомила про його зникнення наступного дня після того, як чоловік не повернувся до своєї каюти.
Берегова охорона запустила пошуково-рятувальні бригади і попередила прилеглі судна, щоб вони були пильні.
Лейтенант берегової охорони Сет Гросс сказав, що вантажне судно пізніше побачило людину у воді приблизно за 32 км на південь від Південно-Західного перевалу, штат Луїзіана, і гирла річки Міссісіпі. Гросс сказав, що чоловік підтвердив, що він був зниклим безвісти пасажиром круїзного лайнера після того, як його підняли у гелікоптер.
"Схоже, він страждав на легку гіпотермію, шок, зневоднення, але в цілому його стан здавався стабільним", - додав Гросс.
Гросс назвав порятунок "дивом".
Ім'я врятованого чоловіка не розголошується.