"Чудо": пассажир круизного лайнера провел в воде 15 часов и выжил

Детали

Сообщается, что 28-летний мужчина пропал без вести в полдень четверга, когда судно Carnival Valor направлялось в Косумель, Мексику. По данным Carnival Cruise Line, мужчина был со своей сестрой в баре и ушел в туалет.

Его сестра сообщила о его исчезновении на следующий день после того, как мужчина не вернулся в свою каюту.

Береговая охрана запустила поисково-спасательные бригады и предупредила близлежащие суда, чтобы они были бдительны.

Лейтенант береговой охраны Сет Гросс сказал, что грузовое судно позже увидело человека в воде примерно в 32 км к югу от Юго-Западного перевала, штат Луизиана, и устья реки Миссисипи. Гросс сказал, что мужчина подтвердил, что он был пропавшим без вести пассажиром круизного лайнера после того, как его подняли в вертолет.

"Похоже, он страдал легкой гипотермией, шоком, обезвоживанием, но в целом его состояние казалось стабильным", - добавил Гросс.

Гросс назвал спасение "чудом".

Имя спасенного мужчины не разглашается.