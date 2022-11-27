"Чудо": пассажир круизного лайнера провел в воде 15 часов и выжил
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Береговая охрана США сообщает, что выпавший за борт круизного лайнера в Мексиканском заливе пассажир был спасен после того, как он провел в воде 15 часов, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 28-летний мужчина пропал без вести в полдень четверга, когда судно Carnival Valor направлялось в Косумель, Мексику. По данным Carnival Cruise Line, мужчина был со своей сестрой в баре и ушел в туалет.
Его сестра сообщила о его исчезновении на следующий день после того, как мужчина не вернулся в свою каюту.
Береговая охрана запустила поисково-спасательные бригады и предупредила близлежащие суда, чтобы они были бдительны.
Лейтенант береговой охраны Сет Гросс сказал, что грузовое судно позже увидело человека в воде примерно в 32 км к югу от Юго-Западного перевала, штат Луизиана, и устья реки Миссисипи. Гросс сказал, что мужчина подтвердил, что он был пропавшим без вести пассажиром круизного лайнера после того, как его подняли в вертолет.
"Похоже, он страдал легкой гипотермией, шоком, обезвоживанием, но в целом его состояние казалось стабильным", - добавил Гросс.
Гросс назвал спасение "чудом".
Имя спасенного мужчины не разглашается.