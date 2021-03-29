Директор НАБУ Ситник подав декларацію, а його заступник Углава - ні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Директор НАБУ Артем Ситник подав щорічну електронну декларацію за 2020 рік. Про це свідчать дані Реєстру декларацій НАЗК, передає УНН.
Деталі
Торік Ситник отримав понад 2 млн грн зарплати за основним місцем роботи. У власності Ситника та його дружини квартира у Броварах Київської області площею 82,6 м. кв та автомобіль KIA Sportage 2017 року випуску.
Ситник тримає готівкою 34 тисяч доларів. Ще майже 37 тис. грн розміщені на його банківських рахунках.
Водночас перший заступник директора НАБУ Гізо Углава щорічну електронну декларацію за 2020 рік досі не подав.
Востаннє Углава подавав е-декларацію у травні 2020 року. Він декларував свої доходи та видатки за 2019 рік. Втім, Углава ще має час до 31 березня.
Доповнення
Нещодавно у соцмережах з’явилося фото начебто дружини Углави з цуценям за 100 тис. грн та аксесуаром за 250 тис. грн. Углава справжність фото не підтвердив, але і не спростував
Контекст
У Раді зареєстрували законопрект, який в разі ухвалення надасть можливість Углаві зайняти крісло Ситника. Втім, Углава втрапив у черговий скандал, його пов’язують зі схемами в "Укрзалізниці" та непроцесуальних контактах з експравлінням держкомпанії Володимиром Жмаком та Іраклі Езугбая. Детально про "меморандум прикриття НАБУ" тут.