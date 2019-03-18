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Директор аеропорту "Київ": в аудиторському звіті, на який посилаються детективи НАБУ, немає порушень навіть на тисячу гривень

Київ • УНН

 • 5927 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. В аудиторському звіті, на підставі якого НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Міжнародного аеропорту "Київ", не зафіксовано жодного факту фінансових порушень. Про це заявив глава Ради директорів аеропорту Денис Костржевський, передає УНН.

Директор аеропорту "Київ": в аудиторському звіті, на який посилаються детективи НАБУ, немає порушень навіть на тисячу гривень

Як повідомлялося раніше, НАБУ зареєструвало провадження 14 березня 2018 року у відповідь на звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності аеропорту в період з 2014 по 2017 роки. Посилаючись на документ, НАБУ повідомило про порушення на суму понад 119 млн грн.

Денис Костржевський заявив, що аеропорт звернувся за роз'ясненнями в Південний офіс Госаудітслужби. В отриманій офіційній відповіді говориться, що в звіті немає висновків про нанесення збитків або порушення у сфері збереження або використання активів. В цілому аудитори дали діяльності підприємства "умовно-позитивну" оцінку.

"Твердження детективів в документах і виписці з Єдиного реєстру досудових розслідувань про міфічні злочини, очевидно, не збігаються з висновками самих аудиторів. У документах детективи виклали висновки на свій розсуд, перекручуючи і підтасовуючи слова по-своєму. Навіщо це зроблено, зрозуміло, щоб було що зареєструвати і побільше мільйонів нарахувати для красивої картинки в ЗМІ", - заявив Денис Костржевський.

Він також повідомив, що судові експерти, які аналізували звіт Держаудитслужби, також не знайшли в ньому документального підтвердження збитків навіть на 1 тисячу гривень. Зі свого боку, НАБУ передбачену законом судово-економічну експертизу не призначить протягом року. "Проведення експертизи спростує їх уявні злочини у справу доведеться закрити, повернути телефони, пояснити, навіщо обшукували і блокували аеропорт", - сказав глава Ради директорів.

Крім того, він заявив, що НАБУ під загрозою кримінальної відповідальності за розголошення даних досудового розслідування заборонило Держаудитслужбі надавати аеропорту сам звіт.

Нагадаємо, в рамках розслідування 14 червня 2018 року НАБУ провело в аеропорту 20-годинний озброєний обшук, в ході якого вилучили документи, техніку та особисті мобільні телефони керівників і співробітників підприємства. В інтерв'ю Денис Костржевський заявив, що доступ до особистого листування детективи отримали без дозволу судді апеляційної інстанції, а пізніше без судового рішення на тимчасово вилучену техніку наклали арешт.

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