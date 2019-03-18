Директор аеропорту "Київ": в аудиторському звіті, на який посилаються детективи НАБУ, немає порушень навіть на тисячу гривень

Як повідомлялося раніше, НАБУ зареєструвало провадження 14 березня 2018 року у відповідь на звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності аеропорту в період з 2014 по 2017 роки. Посилаючись на документ, НАБУ повідомило про порушення на суму понад 119 млн грн.

Денис Костржевський заявив, що аеропорт звернувся за роз'ясненнями в Південний офіс Госаудітслужби. В отриманій офіційній відповіді говориться, що в звіті немає висновків про нанесення збитків або порушення у сфері збереження або використання активів. В цілому аудитори дали діяльності підприємства "умовно-позитивну" оцінку.

"Твердження детективів в документах і виписці з Єдиного реєстру досудових розслідувань про міфічні злочини, очевидно, не збігаються з висновками самих аудиторів. У документах детективи виклали висновки на свій розсуд, перекручуючи і підтасовуючи слова по-своєму. Навіщо це зроблено, зрозуміло, щоб було що зареєструвати і побільше мільйонів нарахувати для красивої картинки в ЗМІ", - заявив Денис Костржевський.

Він також повідомив, що судові експерти, які аналізували звіт Держаудитслужби, також не знайшли в ньому документального підтвердження збитків навіть на 1 тисячу гривень. Зі свого боку, НАБУ передбачену законом судово-економічну експертизу не призначить протягом року. "Проведення експертизи спростує їх уявні злочини у справу доведеться закрити, повернути телефони, пояснити, навіщо обшукували і блокували аеропорт", - сказав глава Ради директорів.

Крім того, він заявив, що НАБУ під загрозою кримінальної відповідальності за розголошення даних досудового розслідування заборонило Держаудитслужбі надавати аеропорту сам звіт.

Нагадаємо, в рамках розслідування 14 червня 2018 року НАБУ провело в аеропорту 20-годинний озброєний обшук, в ході якого вилучили документи, техніку та особисті мобільні телефони керівників і співробітників підприємства. В інтерв'ю Денис Костржевський заявив, що доступ до особистого листування детективи отримали без дозволу судді апеляційної інстанції, а пізніше без судового рішення на тимчасово вилучену техніку наклали арешт.