Директор аэропорта "Киев": в аудиторском отчете, на который ссылаются детективы НАБУ, нет нарушений даже на тысячу гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В аудиторском отчете, на основании которого НАБУ открыло уголовное производство против Международного аэропорта “Киев”, не зафиксировано ни одного факта финансовых нарушений. Об этом заявил глава Совета директоров аэропорта Денис Костржевский, передает УНН.
Как сообщалось ранее, НАБУ зарегистрировало производство 14 марта 2018 года в ответ на отчет по результатам государственного финансового аудита деятельности аэропорта в период с 2014 по 2017 годы. Ссылаясь на документ, НАБУ сообщило о нарушениях на сумму свыше 119 млн грн.
Денис Костржевский заявил, что аэропорт обратился за разъяснениями в Южный офис Госаудитслужбы. В полученном официальном ответе говорится, что в отчете нет выводов о нанесении убытков или нарушениях в сфере сохранения или использования активов. В целом аудиторы дали деятельности предприятия “условно-позитивную” оценку. “Утверждения детективов в документах и выписке из Единого реестра досудебных расследований о мифических преступлениях, очевидно, не совпадают с выводами самих аудиторов. В документах детективы изложили выводы на свое усмотрение, перекручивая и подстасовывая слова по-своему. Зачем это сделано, понятно, чтобы было что зарегистрировать и побольше миллионов насчитать для красивой картинки в СМИ”, — заявил Денис Костржевский.
Он также сообщил, что судебные эксперты, которые анализировали отчет Госаудитслужбы, также не нашли в нем документального подтверждения убытков даже на 1 тысячу гривен. Со своей стороны, НАБУ предусмотренную законом судебно-экономическую экспертизу не назначает на протяжении года. “Проведение экспертизы опровергнет их мнимые преступления и дело придется закрыть, вернуть телефоны, объяснить, зачем обыскивали и блокировали аэропорт”, — сказал глава Совета директоров.
Кроме того, он заявил, что НАБУ под угрозой уголовной ответственности за разглашение данных досудебного расследования запретило Госаудитслужбе предоставлять аэропорту сам отчет.
Напомним, в рамках расследования 14 июня 2018 года НАБУ провело в аэропорту 20-часовой вооруженный обыск, в ходе которого изъяли документы, технику и личные мобильные телефоны руководителей и сотрудников предприятия. В интервью Денис Костржевский заявил, что доступ к личным перепискам детективы получили без разрешения судьи апелляционной инстанции, а позже без судебного решения на временно изъятую технику наложили арест.