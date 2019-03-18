Директор аэропорта "Киев": в аудиторском отчете, на который ссылаются детективы НАБУ, нет нарушений даже на тысячу гривен

Как сообщалось ранее, НАБУ зарегистрировало производство 14 марта 2018 года в ответ на отчет по результатам государственного финансового аудита деятельности аэропорта в период с 2014 по 2017 годы. Ссылаясь на документ, НАБУ сообщило о нарушениях на сумму свыше 119 млн грн.

Денис Костржевский заявил, что аэропорт обратился за разъяснениями в Южный офис Госаудитслужбы. В полученном официальном ответе говорится, что в отчете нет выводов о нанесении убытков или нарушениях в сфере сохранения или использования активов. В целом аудиторы дали деятельности предприятия “условно-позитивную” оценку. “Утверждения детективов в документах и выписке из Единого реестра досудебных расследований о мифических преступлениях, очевидно, не совпадают с выводами самих аудиторов. В документах детективы изложили выводы на свое усмотрение, перекручивая и подстасовывая слова по-своему. Зачем это сделано, понятно, чтобы было что зарегистрировать и побольше миллионов насчитать для красивой картинки в СМИ”, — заявил Денис Костржевский.

Он также сообщил, что судебные эксперты, которые анализировали отчет Госаудитслужбы, также не нашли в нем документального подтверждения убытков даже на 1 тысячу гривен. Со своей стороны, НАБУ предусмотренную законом судебно-экономическую экспертизу не назначает на протяжении года. “Проведение экспертизы опровергнет их мнимые преступления и дело придется закрыть, вернуть телефоны, объяснить, зачем обыскивали и блокировали аэропорт”, — сказал глава Совета директоров.

Кроме того, он заявил, что НАБУ под угрозой уголовной ответственности за разглашение данных досудебного расследования запретило Госаудитслужбе предоставлять аэропорту сам отчет.

Напомним, в рамках расследования 14 июня 2018 года НАБУ провело в аэропорту 20-часовой вооруженный обыск, в ходе которого изъяли документы, технику и личные мобильные телефоны руководителей и сотрудников предприятия. В интервью Денис Костржевский заявил, что доступ к личным перепискам детективы получили без разрешения судьи апелляционной инстанции, а позже без судебного решения на временно изъятую технику наложили арест.