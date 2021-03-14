"Динамо" у матчі із "Зорею" продовжило переможну серію в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. "Динамо" в гостях обіграло "Зорю" у центральному протистоянні 18-го туру Української Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Деталі
Футболісти "Зорі" пропустили навіс з лівої бровки воріт від Сергія Сидорчука, який ударом головою замкнув Бесєдін на 55-й хвилині.
Через чотири хвилини "біло-сині" подвоїли перевагу. Красень-гол оформив Сидорчук. Капітан киян пробив з льоту з-за меж карної зони після навісу з кутового від Шапаренка. Примітно, що поздоровити свого партнера по команді підбіг навіть голкіпер Георгій Бущан – 0:2.
Доповнення
"Динамо" виграло третій матч поспіль в чемпіонаті і з 43 очками лідирує. "Зоря" набрала 32 пункти – 3-ті.