"Динамо" проведе спаринг з представником чемпіонату Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Київське "Динамо" в рамках підготовчих зборів в Іспанії проведе контрольний матч з представником елітного чемпіонату Китаю. Про це інформує прес-служба киян, передає УНН.
Суперником "біло-синіх" у другому спарингу в Іспанії стане представник китайської Суперліги "Тяньцзінь Теда".
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За попередньою домовленістю гра пройде 22 січня і розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Варто відзначити, що найдорожчим гравцем майбутнього китайського опонента є колумбійський нападник Фреді Монтеро (6 млн. євро), який відомий за виступами у складі лісабонського "Спортінга" (37 голів).
Нагадаємо, що сезон 2016 року у Суперлізі "Тяньцзінь Теда" завершив на десятому місці.
Як повідомляв УНН, перший із спарингів столичного клубу відбудеться 21 січня з командою Другої німецької Бундесліги "Санкт-Паулі".
Нагадаємо, столичний клуб проведе два зимові збори в Іспанії.