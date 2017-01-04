"Динамо" проведет спарринг с представителем чемпионата Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Киевское "Динамо" в рамках подготовительных сборов в Испании проведет контрольный матч с представителем элитного чемпионата Китая. Об этом сообщает пресс-служба киевлян, передает УНН.
Соперником "бело-синих" во втором спарринге в Испании станет представитель китайской Суперлиги "Тяньцзинь Теда".
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По предварительной договоренности игра пройдет 22 января и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Стоит отметить, что самым дорогим игроком будущего китайского оппонента является колумбийский нападающий Фредди Монтеро (6 млн. евро), который известен по выступлениям в составе лиссабонского "Спортинга" (37 голов).
Напомним, что сезон 2016 года на Суперлиге "Тяньцзинь Теда" завершил на десятом месте.
Как сообщал УНН, первый из спаррингов столичного клуба состоится 21 января с командой Второй немецкой Бундеслиги " Санкт-Паули ".
Напомним, столичный клуб проведет два зимние сборы в Испании.