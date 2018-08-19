"Динамо" обіграло "Олександрію" у матчі лідерів УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На стадіоні “Олімпійський” київське “Динамо” прийняло “Олександрію” у зустрічі 5-го туру чемпіонату України з футболу, повідомляє кореспондент УНН.
У першій половині кіпер гостей впорався із ударом в ближній кут від Вербича та пострілу зі штрафного по центру від Морозюка.
По перерві “біло-сині” продовжили шукати шанси перед рамкою воріт “олександрійців” і одного разу у них це вдалося. Циганков обігрався із Вербичем та з дальньої дистанції завдав влучного пострілу в нижній кут Паньківа. Більше команди не спромоглися на голи — 1:0.
Варто відзначити, що “Динамо” наздогнало команду Шарана — по 12 очок, але кияни мають зустріч у запасі.