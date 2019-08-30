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"Динамо" і "Олександрія" дізналися суперників по груповому раунду Ліги Європи

Київ • УНН

 • 10691 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Два українські представники дізналися імена суперників по груповому етапу Ліги Європи УЄФА за підсумками жеребу, яке пройшло в Монако, передає кореспондент УНН.

Київське "Динамо", яке потрапило у перший кошик жеребкування виступить у групі В із датським "Копенгагеном", шведським "Мальме" і швейцарський "Лугано".

Натомість "Олександрія" змагатиметься за вихід до плей-офф турніру разом із німецьким "Вольфсбургом", "Гентом" українців Пластуна, Яремчука, Безуса, і французьким "Сент-Етьєном" в групі І.

Результати інших квартетів:

Група А: "Севілья", "АПОЕЛ", "Карабах", "Дуделанж",

Група С: "Базель", "Краснодар", "Хетафе", "Трабзонспор",

Група D: "Спортінг", "ПСВ", "Русенборг", "ЛАСК",

Група E: "Лаціо", "Селтік", "Ренн", "Клуж",

Група F: "Арсенал", "Айнтрахт" Франкфурт, "Стандарт", "Віторія Гімараєш",

Група G: "Порту", "Янг Бойз", "Фейенорд", "Рейнджерс",

Група H: "ЦСКА", "Лудогорець", "Еспаньол", "Ференцварош",

Група J: "Рома", "Боруссія" М, "Башакшехір", "Вольфсберг",

Група K: "Бешикташ", "Брага", "Вулверхемптон", "Слован",

Група L: "Манчестер Юнайтед", "Астана", "Партизан", "АЗ Алкмаар".

Відзначимо, що групова стадія стартуватиме 19-го вересня і закінчиться 12 листопада.

Нагадаємо, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів в рамках якого свого суперника дізнався представник України “Шахтар”.

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