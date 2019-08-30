"Динамо" і "Олександрія" дізналися суперників по груповому раунду Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Два українські представники дізналися імена суперників по груповому етапу Ліги Європи УЄФА за підсумками жеребу, яке пройшло в Монако, передає кореспондент УНН.
Київське "Динамо", яке потрапило у перший кошик жеребкування виступить у групі В із датським "Копенгагеном", шведським "Мальме" і швейцарський "Лугано".
Натомість "Олександрія" змагатиметься за вихід до плей-офф турніру разом із німецьким "Вольфсбургом", "Гентом" українців Пластуна, Яремчука, Безуса, і французьким "Сент-Етьєном" в групі І.
Результати інших квартетів:
Група А: "Севілья", "АПОЕЛ", "Карабах", "Дуделанж",
Група С: "Базель", "Краснодар", "Хетафе", "Трабзонспор",
Група D: "Спортінг", "ПСВ", "Русенборг", "ЛАСК",
Група E: "Лаціо", "Селтік", "Ренн", "Клуж",
Група F: "Арсенал", "Айнтрахт" Франкфурт, "Стандарт", "Віторія Гімараєш",
Група G: "Порту", "Янг Бойз", "Фейенорд", "Рейнджерс",
Група H: "ЦСКА", "Лудогорець", "Еспаньол", "Ференцварош",
Група J: "Рома", "Боруссія" М, "Башакшехір", "Вольфсберг",
Група K: "Бешикташ", "Брага", "Вулверхемптон", "Слован",
Група L: "Манчестер Юнайтед", "Астана", "Партизан", "АЗ Алкмаар".
Відзначимо, що групова стадія стартуватиме 19-го вересня і закінчиться 12 листопада.
Нагадаємо, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів в рамках якого свого суперника дізнався представник України “Шахтар”.