"Динамо" и "Александрия" узнали соперников по групповому раунду Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Два украинских представителя узнали имена соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА по итогам жеребьевки, которая прошла в Монако, передает корреспондент УНН.
Киевское "Динамо", которое попало в первую корзину жеребьевки выступит в группе В с датским "Копенгагеном", шведским "Мальме" и швейцарский "Лугано".
А "Александрия" будет бороться за выход в плей-офф турнира вместе с немецким "Вольфсбургом", "Гентом" украинцев Пластуна, Яремчука, Безуса и французским "Сент-Этьеном" в группе І.
Результаты других квартетов:
Группа А: "Севилья", "АПОЭЛ", "Карабах", "Дуделанж",
Группа С: "Базель", "Краснодар", "Хетафе", "Трабзонспор",
Группа D: "Спортинг", "ПСВ", "Русенборг", "ЛАСК",
Группа E: "Лацио", "Селтик", "Ренн", "Клуж",
Группа F: "Арсенал", "Айнтрахт" Франкфурт, "Стандарт", "Витория Гимараеш",
Группа G: "Порту", "Янг Бойз", "Фейеноорд", "Рейнджерс",
Группа H: "ЦСКА", "Лудогорец", "Эспаньол", "Ференцварош",
Группа J: "Рома", "Боруссия" М, "Башакшехир", "Вольфсберг",
Группа K: "Бешикташ", "Брага", "Вулверхэмптон", "Слован",
Группа L "Манчестер Юнайтед", "Астана", "Партизан", "АЗ Алкмар".
Отметим, что групповая стадия стартует 19 сентября и закончится 12 ноября.
Напомним, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов в рамках которой своего соперника узнал представитель Украины "Шахтер".