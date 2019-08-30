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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112213 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122877 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114407 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Динамо" и "Александрия" узнали соперников по групповому раунду Лиги Европы

"Динамо" и "Александрия" узнали соперников по групповому раунду Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 10691 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Два украинских представителя узнали имена соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА по итогам жеребьевки, которая прошла в Монако, передает корреспондент УНН.

Киевское "Динамо", которое попало в первую корзину жеребьевки выступит в группе В с датским "Копенгагеном", шведским "Мальме" и швейцарский "Лугано".

А "Александрия" будет бороться за выход в плей-офф турнира вместе с немецким "Вольфсбургом", "Гентом" украинцев Пластуна, Яремчука, Безуса и французским "Сент-Этьеном" в группе І.

Результаты других квартетов:

Группа А: "Севилья", "АПОЭЛ", "Карабах", "Дуделанж",

Группа С: "Базель", "Краснодар", "Хетафе", "Трабзонспор",

Группа D: "Спортинг", "ПСВ", "Русенборг", "ЛАСК",

Группа E: "Лацио", "Селтик", "Ренн", "Клуж",

Группа F: "Арсенал", "Айнтрахт" Франкфурт, "Стандарт", "Витория Гимараеш",

Группа G: "Порту", "Янг Бойз", "Фейеноорд", "Рейнджерс",

Группа H: "ЦСКА", "Лудогорец", "Эспаньол", "Ференцварош",

Группа J: "Рома", "Боруссия" М, "Башакшехир", "Вольфсберг",

Группа K: "Бешикташ", "Брага", "Вулверхэмптон", "Слован",

Группа L "Манчестер Юнайтед", "Астана", "Партизан", "АЗ Алкмар".

Отметим, что групповая стадия стартует 19 сентября и закончится 12 ноября.

Напомним, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов в рамках которой своего соперника узнал представитель Украины "Шахтер".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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