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"Динамо" достроково повернуло із оренди нападника з "Зорі"

"Динамо" достроково повернуло із оренди нападника з "Зорі"

Київ • УНН

 • 9320 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Нападник Назарій Русин, який останні півроку виступав на правах оренди за луганську "Зорю", повернувся в "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синім".

Зазначається, що під час очікування "Динамо" на рішення питання про ситуацію з Артемом Бесєдіним (з можливим вживанням допінгу гравця – ред.), клуб скористався опцією дострокового повернення футболіста, і Назарій поїде на зимові збори з першою командою.

Додамо, нападник виступав у складі "Зорі" з початку нинішнього сезону. Провів 14 матчів у чемпіонаті України (забив п'ять м'ячів) і три (два голи) - в кваліфікації Ліги Європи.

Українські Національні Новини

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