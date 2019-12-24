"Динамо" достроково повернуло із оренди нападника з "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Нападник Назарій Русин, який останні півроку виступав на правах оренди за луганську "Зорю", повернувся в "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синім".
Зазначається, що під час очікування "Динамо" на рішення питання про ситуацію з Артемом Бесєдіним (з можливим вживанням допінгу гравця – ред.), клуб скористався опцією дострокового повернення футболіста, і Назарій поїде на зимові збори з першою командою.
Додамо, нападник виступав у складі "Зорі" з початку нинішнього сезону. Провів 14 матчів у чемпіонаті України (забив п'ять м'ячів) і три (два голи) - в кваліфікації Ліги Європи.