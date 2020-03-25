Дим від лісових пожеж в Австралії вбив сотні людей - дослідження

КИЇВ. 25 березня. УНН. Дим від торішніх катастрофічних природних пожеж в Австралії став причиною смерті сотень людей і відправив тисячі в медичні установи. Про це з посиланням на опублікований в Медичному журналі Австралії матеріал повідомляє Scientific American, передає УНН.