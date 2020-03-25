Дим від лісових пожеж в Австралії вбив сотні людей - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Дим від торішніх катастрофічних природних пожеж в Австралії став причиною смерті сотень людей і відправив тисячі в медичні установи. Про це з посиланням на опублікований в Медичному журналі Австралії матеріал повідомляє Scientific American, передає УНН.
За оцінками дослідників, кількість загиблих не включає смерті людей в результаті пожеж, які поширилися більшою частиною сходу Австралії в кінці минулого року.
У короткому науковому огляді, опублікованому в Медичному журналі Австралії, йдеться, що щонайменше 417 осіб померли від вдихання диму.
Також зазначено, що дим від лісових пожеж відправив понад 3000 осіб в лікарні з серцевими і респіраторними захворюваннями, а понад 1300 осіб - в відділення невідкладної допомоги через напади астми.
"У розрахунок не включені прямо постраждалі чи загиблі в результаті пожеж. Ми використовували відомі взаємозв'язки між забрудненням повітря і збільшенням кількості тих, хто має проблеми зі здоров'ям, і смертей, щоб дати оцінку", - заявив дослідник з Університету Тасманії Фей Джонстон.
"Дим - це лише одна з багатьох проблем, наслідки якої будуть дедалі відчутніше зі зростанням частоти і серйозності великих лісових пожеж, пов'язаних зі зміною клімату", - пишуть автори дослідження.
Дослідницька група, що складається з учених з австралійських штатів Тасманія і Новий Південний Уельс, заявляє, що сплеск кількості смертей і госпіталізацій в регіонах, які зачепив дим, можна пояснити передусім дрібними твердими частинками від диму. У документі наголошується, що найвищий рівень впливу твердих частинок, зафіксований під час пожежі, перевищив історичний середнє значення більш ніж в 14 разів.
Автори попереджають, що їх дослідження не включає дані по всій країні, тільки по чотирьох штатах на східному узбережжі Австралії.
Нагадаємо, в Австралії через пожежі повністю вимер один з видів мишей.