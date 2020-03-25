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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Дым от лесных пожаров в Австралии убил сотни людей - исследование

Дым от лесных пожаров в Австралии убил сотни людей - исследование

Киев  •  УНН

 • 14720 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Дым от катастрофических природных пожаров в Австралии стал причиной смерти сотен людей и отправил тысячи в медицинские учреждения. Об этом со ссылкой на опубликованный в Медицинском журнале Австралии материал сообщает Scientific American, передает УНН

По оценкам исследователей, число погибших не включает смерти людей в результате пожаров, которые распространились по большей части восточной Австралии в конце прошлого года.

В кратком научном обзоре, опубликованном в Медицинском журнале Австралии, говорится, что по меньшей мере 417 человек умерли от вдыхания дыма.

Также указано, что дым от лесных пожаров отправил более 3000 человек в больницы с сердечными и респираторными заболеваниями, а более 1300 человек - в отделения неотложной помощи из-за приступов астмы.

"В расчет не включены прямо пострадавшие или погибшие в результате пожаров. Мы использовали известные взаимосвязи между загрязнением воздуха и увеличением числа имеющих проблемы со здоровьем и смертей, чтобы дать оценку", - заявил исследователь из Университета Тасмании Фэй Джонстон.

"Дым - это лишь одна из многих проблем, последствия которой будут все ощутимее с ростом частоты и серьезности крупных лесных пожаров, связанных с изменением климата", - пишут авторы.

Исследовательская группа, состоящая из ученых из австралийских штатов Тасмания и Новый Южный Уэльс, заявляет, что всплеск числа смертей и госпитализаций в регионах, затронутых дымом, можно объяснить главным образом мелкими твердыми частицами от дыма. В документе отмечается, что самый высокий уровень воздействия твердых частиц, зафиксированный во время пожара, превысил историческое среднее значение более чем в 14 раз.

Авторы предупреждают, что их исследование не включает данные по всей стране, только по четырем штатам на восточном побережье Австралии.

Напомним, в Австралии из-за пожара полностью вымер один из видов мышей.

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