Дільничі затримали чоловіка зі зброєю і наркотиками на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Київській області дільничні затримали чоловіка зі зброєю та амфетаміном. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Так, 16 січня в смт Калинівка, Васильківського району, дільничні офіцери поліції затримали молодика, що зберігав наркотичні засоби та зброю.
Під час проведенні поверхневого огляду у жителя с. Данилівка правоохоронці виявили 24 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною наркотичною речовиною “амфетамін” та мобільний телефон марки, походження якого чоловік не зміг пояснити. Наразі вилучені наркотичні речовин направлено на дослідження.
Також у сумці чоловіка було знайдено пістолет марки “Флобер” та три набої до нього, один з яких бойовий.
За цим фактом слідчими поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (зберігання наркотичних засобів) та ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.
Досудове слідство триває.