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Участковые задержали мужчину с оружием и наркотиками в Киевской области

Участковые задержали мужчину с оружием и наркотиками в Киевской области

Киев • УНН

 • 8424 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Киевской области участковые задержали мужчину с оружием и амфетамином. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Так, 16 января в пгт Калиновка, Васильковского района, участковые офицеры полиции задержали молодого человека, который хранил наркотические средства и оружие.

Во время проведении поверхностного осмотра у жителя с. Даниловка правоохранители обнаружили 24 полиэтиленовых пакетика с порошкообразным наркотическим веществом "амфетамин" и мобильный телефон, происхождение которого человек не смог объяснить. Изъятые наркотические веществ направлено на исследование.

Также в сумке мужчины был найден пистолет марки "Флобер" и три патрона к нему, один из которых боевой.

По данному факту следственными полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 (хранение наркотических средств) и ч.1 ст.185 (кража) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается.

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