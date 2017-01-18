Участковые задержали мужчину с оружием и наркотиками в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Киевской области участковые задержали мужчину с оружием и амфетамином. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Так, 16 января в пгт Калиновка, Васильковского района, участковые офицеры полиции задержали молодого человека, который хранил наркотические средства и оружие.
Во время проведении поверхностного осмотра у жителя с. Даниловка правоохранители обнаружили 24 полиэтиленовых пакетика с порошкообразным наркотическим веществом "амфетамин" и мобильный телефон, происхождение которого человек не смог объяснить. Изъятые наркотические веществ направлено на исследование.
Также в сумке мужчины был найден пистолет марки "Флобер" и три патрона к нему, один из которых боевой.
По данному факту следственными полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 (хранение наркотических средств) и ч.1 ст.185 (кража) УК Украины.
Досудебное следствие продолжается.