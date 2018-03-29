Дезінформація в ОРДЛО спонукає бойовиків до дезертирства - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російське окупаційне командування продовжує вживати заходів щодо посилення напруженості на лінії розмежування і спонукання особового складу до обстрілу позицій сил АТО. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Російське окупаційне командування продовжує вживати заходів щодо посилення напруженості на лінії розмежування та спонукання особового складу до обстрілів позицій сил АТО. Зокрема, інтенсивно розповсюджується дезінформація про підготовку Збройних сил України до наступальних дій на маріупольському та волноваському напрямках", - зазначив він.
У той же час, з його слів, "надмірне поширення противником такої інформації призвело до збільшення кількості випадків самовільного залишення місця служби бойовиками російських окупаційних військ, що знаходяться на передових позиціях".
З метою недопущення проникнення дезертирів на територію РФ, російська прикордонна служба посилила режим патрулювання на неконтрольованій українською стороною ділянці кордону, додав він.
Нагадаємо, у зоні АТО зник військовослужбовець.