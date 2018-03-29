Дезинформация в ОРДЛО побуждает боевиков к дезертирству - разведка

"Российское оккупационное командование продолжает принимать меры относительно усиления напряженности на линии разграничения и побуждения личного состава к обстрелам позиций сил АТО. В частности, интенсивно распространяется дезинформация о подготовке Вооруженных сил Украины к наступательным действиям на мариупольском и волновахском направлениях", - отметил он.

В то же время, по его словам, "чрезмерное распространение противником такой информации привело к увеличению количества случаев самовольного оставления места службы боевиками российских оккупационных войск, находящихся на передовых позициях".

С целью недопущения проникновения дезертиров на территорию РФ, российская пограничная служба усилила режим патрулирования на неконтролируемом украинской стороной участке границы, добавил он.

Напомним, в зоне АТО исчез военнослужащий.