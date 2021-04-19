Дев'ять ув'язнених у Таїланді українців отримали королівське помилування

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“Завдяки співпраці з Головним Омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали королівське помилування — двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), 1 особа — на 1/2, а 6 громадянам України було скорочено термін та звільнено від подальшого покарання”, — повідомила Денісова.

Деталі

За словами Омбудсмена, наразі 6 наших співгромадян вже повернулись в Україну, однак в Королівстві Таїланд залишаються в ув’язненні троє громадян.

Денісова також висловила вдячність Королю Таїланду Рамі Х за прояв високого людського гуманізму та Головному Омбудсмену Королівства Таїланд Віддхавату Раджатануну, який сприяє розв’язанню такого складного питання, як помилування, а також працівникам посольство України в Таїланді за проведену роботу з додержання та захисту прав наших співгромадян, які перебувають в ув’язненні на зазначеній території.

Що було раніше

Минулого року Король Таїланду Рама Х з нагоди свого дня народження також помилував 16 українців, семеро з яких було повністю звільнено з під варти.