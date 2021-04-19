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Девять заключенных в Таиланде украинцев получили королевское помилование

Девять заключенных в Таиланде украинцев получили королевское помилование

Киев  •  УНН

 • 26874 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Девять граждан Украины, находившихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, получили королевское помилование. Об этом написала в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата:

"Благодаря сотрудничеству с Главным Омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили королевское помилование - двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2, а 6 гражданам Украины был сокращен срок и они были освобождены от дальнейшего наказания", - сообщила Денисова.

Детали

По словам Омбудсмена, на данный момент 6 наших сограждан уже вернулись в Украину, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан.

Денисова также выразила благодарность Королю Таиланда Раме Х за проявление высокого человеческого гуманизма и Главному Омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса, как помилование, а также работникам посольства Украины в Таиланде за проведенную работу по соблюдению и защите прав наших сограждан, находящихся в заключении на указанной территории.

Что было ранее

В прошлом году Король Таиланда Рама Х по случаю своего дня рождения также помиловал 16 украинцев, семеро из которых были полностью освобождены из-под стражи.

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