Десятки загинули через напад на культурний центр у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Влада Афганістану повідомила, що в результаті нападу на мусульманський культурний центр шиїтів в Кабулі щонайменше 35 людей загинули і 20 поранені, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Представник міністерства внутрішніх справ країни Наджиб Даніш заявив, що невідома кількість терористів-смертників організувала вибух біля центру, перш ніж штурмувати його. Потім вони заклали вибухові пристрої в підвал будівлі, де зібралося безліч людей на захід з нагоди вторгнення в грудні 1979 року в Афганістан колишнього Радянського Союзу, сказав він.
Центр розташований в населеному в основному шиїтами районі Дашті-і-Барчі на заході афганської столиці.
Відразу жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.
Президент Афганістану Ашраф Гані назвав напад "злочином проти людяності".
"Терористи вбили наших людей. Терористи атакували наші мечеті, наші святі місця і тепер наш культурний центр", - йдеться в заяві А.Гані.
Він назвав їх атаками проти ісламу і "усіх людських цінностей".
Нагадаємо, в Афганістані біля військової частини прогримів вибух.