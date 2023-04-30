Десятки тисяч людей зібралися на месу Папи Римського в Угорщині

Деталі

86-річний понтифік провів месу на площі Кошута Лайоша, за будинком парламенту, розташованій на березі Дунаю. На месу прийшло близько 50 000 осіб, у тому числі 30 000 на самій площі, за даними місцевої влади. Серед них були президент Каталін Новак та правий популістський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

«Давайте заохочувати один одного відчиняти все більше дверей», — сказав понтифік, додавши, що «сумно та боляче… бачити зачинені двері».

«Закриті двері нашого егоїзму стосовно інших… двері, які ми закриваємо перед тими, хто чужий чи несхожий на нас, перед мігрантами чи бідняками».

Коментарі різко контрастують із коментарями прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який з моменту приходу до влади у 2010 році регулярно виступав із антиміграційною риторикою у захист «християнської Європи».

У суботу Папа помолився з українськими біженцями, а потім зустрівся із посланцем російського патріарха кирила, який рішуче підтримав вторгнення москви та виправдав його як метафізичну битву проти ліберального Заходу.

Франциск приклався до хреста митрополита Іларіона на знак поваги до російської православної церкви під час 20-хвилинної зустрічі у посольстві Ватикану в Будапешті.

Доповнення

Це 41-а міжнародна поїздка Франциска з того часу, як він став Папою у 2013 році та другий візит до Будапешту після короткої зупинки у вересні 2021 року. Франциск є другим Папою, який відвідав Угорщину після того, як Іван Павло II здійснив поїздки у 1991 та 1996 роках.

Наприкінці минулого місяця 86-річний понтифік провів три ночі у лікарні з бронхітом, що посилило побоювання щодо його здоров'я та майбутнього на посаді глави всесвітньої католицької церкви. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям та похилий вік, Франциск продовжує багато подорожувати, у тому числі відвідав Південний Судан та Демократичну Республіку Конго на початку цього року.

Папа неодноразово закликав до миру в Україні, хоча посередницькі зусилля Ватикану поки що не дали результатів.

Орбан близький до президента росії викликав критику з боку союзників щодо ЄС за відмову відправити зброю до Києва та протидію санкціям проти росії.