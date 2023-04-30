Десятки тысяч человек собрались на мессу Папы Римского в Венгрии

Детали

86-летний понтифик провел мессу на площади Кошута Лайоша, за зданием парламента, расположенной на берегу Дуная. На мессу пришло около 50 000 человек, в том числе 30 000 на самой площади, по данным местных властей. В их числе были президент Каталин Новак и правый популистский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Давайте поощрять друг друга открывать все больше дверей», — сказал понтифик, добавив, что «печально и больно… видеть закрытую дверь».

«Закрытая дверь нашего эгоизма по отношению к другим… дверь, которую мы закрываем перед теми, кто чужд или непохож на нас, перед мигрантами или бедняками».

Комментарии резко контрастируют с комментариями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с момента прихода к власти в 2010 году регулярно выступавшего с антимиграционной риторикой в защиту «христианской Европы».

В субботу Папа помолился с украинскими беженцами, а затем встретился с посланником российского патриарха кирилла, который решительно поддержал вторжение москвы и оправдал его как метафизическое сражение против либерального Запада.

Франциск приложился к кресту митрополита Иллариона в знак уважения к русской православной церкви во время 20-минутной встречи в посольстве Ватикана в Будапеште.

Дополнение

Это 41-я международная поездка Франциска с тех пор, как он стал Папой в 2013 году и второй визит в Будапешт после короткой остановки в сентябре 2021 года. Франциск является вторым Папой, который посетил Венгрию после того, как Иоанн Павел II совершил поездки в 1991 и 1996 годах.

В конце прошлого месяца 86-летний понтифик провел три ночи в больнице с бронхитом, что усилило опасения относительно его здоровья и будущего в должности главы всемирной католической церкви. Несмотря на проблемы со здоровьем, Франциск продолжает много путешествовать, в том числе посетил Южный Судан и Демократическую Республику Конго в начале этого года.

Папа неоднократно призывал к миру в Украине, хотя посреднические усилия Ватикана пока не принесли результатов.

Орбан, близкий к президенту россии, вызвал критику со стороны союзников по ЕС за отказ отправить оружие в Киев и противодействие санкциям против россии.