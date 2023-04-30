Десятки тысяч человек собрались на мессу Папы Римского в Венгрии

ukru
13 марта, 19:26 • 85489 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 121059 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 114298 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113719 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105537 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100746 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112253 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132259 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176574 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 207455 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 47012 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 32110 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 59062 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 47021 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 92055 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176581 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 207460 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148536 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154964 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 191373 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 80189 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105994 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122754 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158256 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164972 просмотра
Актуальное
Десятки тысяч человек собрались на мессу Папы Римского в Венгрии

Десятки тысяч человек собрались на мессу Папы Римского в Венгрии

Киев • УНН

 • 344483 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Десятки тысяч человек собрались на центральной площади Будапешта в воскресенье на мессе под открытым небом Папы Франциска в третий и последний день его пребывания в Венгрии во время визита, в котором доминировала война в Украине. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Детали

86-летний понтифик провел мессу на площади Кошута Лайоша, за зданием парламента, расположенной на берегу Дуная. На мессу пришло около 50 000 человек, в том числе 30 000 на самой площади, по данным местных властей. В их числе были президент Каталин Новак и правый популистский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Давайте поощрять друг друга открывать все больше дверей», — сказал понтифик, добавив, что «печально и больно… видеть закрытую дверь».

«Закрытая дверь нашего эгоизма по отношению к другим… дверь, которую мы закрываем перед теми, кто чужд или непохож на нас, перед мигрантами или бедняками».

Комментарии резко контрастируют с комментариями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с момента прихода к власти в 2010 году регулярно выступавшего с антимиграционной риторикой в защиту «христианской Европы».

В субботу Папа помолился с украинскими беженцами, а затем встретился с посланником российского патриарха кирилла, который решительно поддержал вторжение москвы и оправдал его как метафизическое сражение против либерального Запада.

Франциск приложился к кресту митрополита Иллариона в знак уважения к русской православной церкви во время 20-минутной встречи в посольстве Ватикана в Будапеште.

Дополнение

Это 41-я международная поездка Франциска с тех пор, как он стал Папой в 2013 году и второй визит в Будапешт после короткой остановки в сентябре 2021 года. Франциск является вторым Папой, который посетил Венгрию после того, как Иоанн Павел II совершил поездки в 1991 и 1996 годах.

В конце прошлого месяца 86-летний понтифик провел три ночи в больнице с бронхитом, что усилило опасения относительно его здоровья и будущего в должности главы всемирной католической церкви. Несмотря на проблемы со здоровьем, Франциск продолжает много путешествовать, в том числе посетил Южный Судан и Демократическую Республику Конго в начале этого года.

Папа неоднократно призывал к миру в Украине, хотя посреднические усилия Ватикана пока не принесли результатов.

Орбан, близкий к президенту россии, вызвал критику со стороны союзников по ЕС за отказ отправить оружие в Киев и противодействие санкциям против россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы