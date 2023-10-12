Держсекретар США Блінкен прибув до Ізраїлю

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Держсекретар США в Ізраїлі має зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями.

Виступаючи перед журналістами перед посадкою на літак на об'єднаній базі Ендрюс, Ентоні Блінкен сказав, що він прямує до Ізраїлю з "дуже простим і чітким посланням від імені президента Сполучених Штатів і від імені американського народу, яке полягає в тому, що Сполучені Штати прикривають Ізраїль".

"Ми підтримуємо ізраїльський народ. Ми прикриваємо його спину сьогодні. Ми будемо прикривати його завтра. Ми будемо підтримувати його кожного дня", - сказав Блінкен.

Блінкен повторив, що США рішуче налаштовані забезпечити Ізраїль засобами для самозахисту. Він сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові «гравці».

Блінкен додав, що він також працюватиме з ізраїльськими колегами над визначенням місцеперебування заручників, в тому числі американських громадян, і працюватиме над їх звільненням.

Відповідаючи на запитання про те, чи закликала адміністрація Байдена Ізраїль до стриманості у відповідь на атаки ХАМАС, Блінкен сказав:

"Ми знаємо, що Ізраїль вживатиме всіх можливих заходів обережності - так само, як і ми. Це те, що відрізняє нас від ХАМАС і терористичних угруповань, які займаються найогиднішими видами діяльності".

Доповнення

Як повідомив виданню палестинський чиновник, у п'ятницю Блінкен відправиться в Амман, де зустрінеться з високопоставленими йорданськими чиновниками, а також з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в середу прилетів до Ізраїлю.