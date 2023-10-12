Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль

Детали

Госсекретарь США в Израиле должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими высокопоставленными чиновниками.

Выступая перед журналистами перед посадкой на самолет на объединенной базе Эндрюс, Энтони Блинкен сказал, что он направляется в Израиль с "очень простым и четким посланием от имени президента Соединенных Штатов и от имени американского народа, которое заключается в том, что Соединенные Штаты прикрывают Израиль".

"Мы поддерживаем израильский народ. Мы прикрываем его спину сегодня. Мы будем прикрывать его завтра. Мы будем поддерживать его каждый день", - сказал Блинкен.

Блинкен повторил, что США решительно настроены обеспечить Израиль средствами для самозащиты. Он сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не присоединялись новые «игроки».

Блинкен добавил, что он также будет работать с израильскими коллегами над определением местонахождения заложников, в том числе американских граждан, и будет работать над их освобождением.

Отвечая на вопрос о том, призывала ли администрация Байдена Израиль к сдержанности в ответ на атаки ХАМАС, Блинкен сказал:

"Мы знаем, что Израиль будет принимать все возможные меры предосторожности - так же, как и мы. Это то, что отличает нас от ХАМАС и террористических группировок, которые занимаются самыми отвратительными видами деятельности".

Дополнение

Как сообщил изданию палестинский чиновник, в пятницу Блинкен отправится в Амман, где встретится с высокопоставленными иорданскими чиновниками, а также с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Напомним

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в среду прилетел в Израиль.