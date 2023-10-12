Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль

ukru
Эксклюзив
06:36 • 31013 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 58149 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 119719 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 153774 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125368 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120720 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 154189 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116385 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122857 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130584 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 43793 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

02:27 • 24443 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 103514 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 23132 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 81630 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 119722 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 153777 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 114107 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121224 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 154189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 5178 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143469 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151092 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155547 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153646 просмотра
Актуальное
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль

Киев • УНН

 • 387629 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен приземляется в Израиле в четверг, 12 октября. Там его встретил ряд официальных лиц, в том числе министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Госсекретарь США в Израиле должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими высокопоставленными чиновниками.

Выступая перед журналистами перед посадкой на самолет на объединенной базе Эндрюс, Энтони Блинкен сказал, что он направляется в Израиль с "очень простым и четким посланием от имени президента Соединенных Штатов и от имени американского народа, которое заключается в том, что Соединенные Штаты прикрывают Израиль".

"Мы поддерживаем израильский народ. Мы прикрываем его спину сегодня. Мы будем прикрывать его завтра. Мы будем поддерживать его каждый день", - сказал Блинкен.

Блинкен повторил, что США решительно настроены обеспечить Израиль средствами для самозащиты. Он сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не присоединялись новые «игроки».

Блинкен добавил, что он также будет работать с израильскими коллегами над определением местонахождения заложников, в том числе американских граждан, и будет работать над их освобождением.

Отвечая на вопрос о том, призывала ли администрация Байдена Израиль к сдержанности в ответ на атаки ХАМАС, Блинкен сказал:

"Мы знаем, что Израиль будет принимать все возможные меры предосторожности - так же, как и мы. Это то, что отличает нас от ХАМАС и террористических группировок, которые занимаются самыми отвратительными видами деятельности".

Дополнение

Как сообщил изданию палестинский чиновник, в пятницу Блинкен отправится в Амман, где встретится с высокопоставленными иорданскими чиновниками, а также с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Напомним

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в среду прилетел в Израиль.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы