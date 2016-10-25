Держкомтелерадіо висунув на здобуття Шевченківської премії книгу С.Лойка "Аеропорт"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Комісія Державного комітету телебачення і радіомовлення України висунула на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2017 року у номінації “Література” роман Сергія Лойка “Аеропорт”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.
“Колегія Держкомтелерадіо ухвалила рішення висунути на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2017 року у номінації "Література“ роман Сергія Леонідовича Лойка "Аеропорт“, що вийшов друком у видавництві ТОВ „Брайт Стар Паблішинг“ у 2015 році”, — йдеться в повідомленні.
Сергій Лойко — журналіст, письменник, фотограф, перекладач, кореспондент газети “Лос-Анджелес Таймс”. Він є автором численних репортажів з районів військово-політичних конфліктів, у тому числі в країнах колишнього СРСР. Під час війни на сході України в 2014 році С. Лойко робив серію репортажів для “Лос-Анджелес Таймс” і став єдиним іноземним кореспондентом, що побував в обложеному російськими бойовиками Донецькому аеропорту.
Повідомляється, що члени колегії Держкомтелерадіо відзначали, що роман Сергія Лойка “Аеропорт” здобув величезну популярність у світі. Минулого року книга була представлена на українському стенді Франкфуртського книжкового ярмарку.
Нагадаємо, Президент вручив Шевченківську премію Л.Лук’яненку, М.Гуйді й іншим.