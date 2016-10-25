Госкомтелерадио выдвинуло на соискание Шевченковской премии книгу С.Лойко "Аэропорт"

"Коллегия Госкомтелерадио приняла решение выдвинуть на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2017 года в номинации "Литература" роман Сергея Леонидовича Лойко "Аэропорт", вышедший в свет в издательстве ООО "Брайт Стар Паблишинг" в 2015 году", - говорится в сообщении.

Сергей Лойко - журналист, писатель, фотограф, переводчик, корреспондент газеты "Лос-Анджелес Таймс". Он является автором многочисленных репортажей из районов военно-политических конфликтов, в том числе в странах бывшего СССР. Во время войны на востоке Украины в 2014 году С.Лойко делал серию репортажей для "Лос-Анджелес Таймс" и стал единственным иностранным корреспондентом, побывавшим в осажденном российскими боевиками Донецком аэропорту.

Сообщается, что члены коллегии Госкомтелерадио отметили, что роман Сергея Лойко "Аэропорт" получил огромную популярность в мире. В прошлом году книга была представлена ​​на украинском стенде Франкфуртской книжной ярмарки.

Напомним, Президент вручил Шевченковскую премию Л.Лукьяненко, М.Гуйде и другим.