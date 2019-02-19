Держкомпанія в Індії допустила витік мільйонів особистих даних

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Індійська державна газова компанія залишила в доступі частину свого веб-сайту для дилерів і дистриб'юторів, яка повинна була бути доступна лише з дійсним ім'ям користувача і паролем. Про це УНН повідомляє з посиланням на TechCrunch.