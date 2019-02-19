Госкомпания в Индии допустила утечку миллионов личных данных

Часть сайта, которая должна была быть закрытой для общественности, была проиндексирована в Google, что позволило любому обойти страницу входа и получить доступ к базе данных дилера, пишет издание.

Данные были найдены исследователем в области безопасности. Известно, что агентство Индии по уникальной идентификации (UIDAI), которое предоставляет уникальный персональный номер AADHAAR, быстро опровергло сообщения о случаях утечки данных, называя статьи с критикой "фейковыми новостями", угрожая судебным преследованием и подавая жалобы на журналистов в полицию.

Это очередной провал в области безопасности, связанный с личными данными AADHAAR, и второй провал, который может нанести вред газовой госкомпании. В прошлом году в этой компании также была обнаружена утечка данных. А у нее - более 90 миллионов клиентов по всей Индии.

Напомним, популярная сеть отелей заявила об утечке данных 500 млн клиентов.