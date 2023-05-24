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Держдеп США схвалив угоду щодо продажу Україні однієї системи NASAMS

Держдеп США схвалив угоду щодо продажу Україні однієї системи NASAMS

Київ • УНН

 • 685369 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Державний департамент схвалив продаж Україні вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS) та супутнього обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів, інформує УНН.

Деталі

Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA) надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

Уряд України запросив закупівлю зенітно-ракетної системи (NASAMS), яка включає: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel. Також включено Центр розподілу вогню (FDC); пускові установки для каністр, захищений зв'язок, приймачі GPS, завантажувачі кодів та комплекти кабелів; набори інструментів; випробувальне обладнання; допоміжне обладнання; первинні двигуни; генератори; технічна документація; запчастини; технічна підтримка уряду США та підрядників; та інші супутні елементи логістики та програмної підтримки. Загальна кошторисна вартість складає 285 мільйонів доларів.

Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

"Україна гостро потребує підвищення своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Придбання та ефективне розгортання цього потенціалу підвищить здатність України захищати свій народ та критично важливу національну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить основного військового балансу в регіоні, зазначає DSCA.

Основним підрядником продажу виступить Raytheon Missiles and Defens.

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