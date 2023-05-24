Госдеп США одобрил соглашение о продаже Украине одной системы NASAMS

Детали

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.

Правительство Украины запросило закупку зенитно-ракетной системы (NASAMS), которая включает: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel. Также включено Центр распределения огня (FDC); пусковые установки для канистр, защищенная связь, приемники GPS, загрузчики кодов и комплекты кабелей; наборы инструментов; испытательное оборудование; вспомогательное оборудование; первичные двигатели; генераторы; техническая документация; запчасти; техническая поддержка правительства США и подрядчиков; и другие сопутствующие элементы логистики и программной поддержки. Общая сметная стоимость составляет 285 миллионов долларов.

Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

"Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе, отмечает DSCA.

Основным подрядчиком продажи выступит Raytheon Missiles and Defens.