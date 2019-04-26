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Державі повернуть 180 га землі вартістю 50 млн грн

Державі повернуть 180 га землі вартістю 50 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Рішенням Богуславського районного суду задоволено позов органів прокуратури Київської області щодо повернення державі 180 га землі вартістю 50 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

“Кагарлицькою місцевою прокуратурою за результатами аналізу додержання вимог земельного законодавства на території Богуславського району виявлені порушення вимог земельного законодавства при відведенні в оренду особі земельних ділянок загальною площею 180 га, вартістю майже 50 млн грн, у зв’язку з чим до Богуславського районного суду було подано позовну заяву. Рішенням Богуславського районного суду позовну заяву прокуратури задоволено в повному обсязі”, — йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що Богуславська районна державна адміністрація, приймала ще в 2012 році, розпорядження про надання дозволу громадянину на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та для ведення особистого селянського господарства на території Біївецької сільської ради Богуславського району Київської області. Розпорядження визнано незаконними та скасовано.

Таким чином в державну власність буде повернуто 180 га землі вартістю майже 50 млн грн.

Нагадаємо, у Тернопільській області за втручання прокуратури школі повернули земельну ділянку вартістю понад півмільйона гривень.

Українські Національні Новини

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