Держава не дозволить вам бути егоїстами: Зеленський звернувся до пасажирів з В’єтнаму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент, що стався в аеропорту "Бориспіль", коли пасажири рейсу з Хошиміну, В’єтнам, виламували двері, щоб не відправлятись на обсервацію, передає кореспондент УНН, з посиланням на відеозвернення Президента.
"Тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян. Не вмовляннями та рекомендаціями, а жорсткими діями", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що обсервація є обов’язковою для всіх громадян, які повернулись з інших країн.
Як раніше повідомляв УНН, у мережі з’явилось відео, на якому видно, як пасажири рейсу з Хошиміну у "Борисполі" — 29 березня — виламують двері, щоб покинути аеропорт та поїхати додому, а не на обсервацію.
Нагадаємо, у Києві понад 50 людей втекло з готелю “Козацький”, куди їх помістили на обсервацію після повернення з Балі та Катару.