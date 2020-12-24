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Держава має намір відновити повний контроль над ЗТМК - заступник голови Фонду держмайна Кудін

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Фонд держмайна України має намір добитися повернення 49% акцій ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" у державну власність у зв'язку з невиконанням компанією Tolexis Trading Limited, що входить в Group DF Дмитра Фірташа, умов інвестиційної угоди. У 2013 році уряд України передав Tolexis Trading Limited 49% акцій ЗТМК в обмін на інвестиційні зобов'язання у 110 млн доларів, проте модернізація комбінату так і не була проведена. Про це заявив заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін, інформує УНН.

Держава має намір відновити повний контроль над ЗТМК - заступник голови Фонду держмайна Кудін

"Станом на сьогоднішній день у складі Фонду держмайна сформована група юристів, яка у взаємодії з правоохоронними органами в рамках судових розглядів проливає світло на те, що відбувається на ЗТМК з 2013 року, працюючи над поверненням приналежних Tolexis Trading Limited акцій державі", - заявив Кудін.

За словами Кудіна, у зв'язку з діями підконтрольної Дмитру Фірташу компанії Tolexis Trading Limited, а також колишнього керівництва ЗТМК на чолі з Володимиром Сиваком, загальна сума збитків комбінату за 2018-2019 роки склала понад 1,4 млрд гривень, а падіння виробничих можливостей комбінату перевищила 50% у порівнянні з проектною потужністю - з 900 до 390 тонн титанової губки на місяць.

Фонд держмайна спільно із керівництвом ЗТМК розробив план фінансового оздоровлення і модернізації підприємства. Планується, що завдяки прямим закупівелям електроенергії та установки нових електролізерів, вже до квітня 2021 року ЗТМК зможе наростити обсяг готової продукції, що випускається на 50% і знизити собівартість продукції.

Оцінюючи перспективи роботи Запорізького титано-магнієвого комбінату, Кудін зазначив, що підприємство може стати одним з локомотивів економічного зростання Запорізької області, приносячи додатково до 0,25% національного ВВП вже у 2022 році.

"Ми впевнені, що проведення фінансового оздоровлення і модернізації ЗТМК, а також подальше проведення справедливого прозорого конкурсу з приватизації запорізького комбінату стане позитивним сигналом для національних і міжнародних гравців, які готові реально інвестувати в економіку України. Україні так сильно потрібне економічне зростання - розвиток ЗТМК може забезпечити додатково 0,25% зростання ВВП вже у 2022 році", - підсумував Кудін.

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", 51% акцій якого належать державі, є одним з найбільших в Європі виробників титанової губки.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Фонд держмайна ініціював внесення ЗТМК до переліку об'єктів приватизації, що дозволило розблокувати рахунки підприємства і відновити його роботу.

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