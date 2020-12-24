Государство намерено восстановить полный контроль над ЗТМК - заместитель главы Фонда госимущества Кудин

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Фонд госимущества Украины намерен добиться возврата 49% акций ООО "Запорожского титано-магниевого комбината" в государственную собственность в связи с невыполнением компанией Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа, условий инвестиционного соглашения. В 2013 году правительство Украины передало Tolexis Trading Limited 49% акций ЗТМК в обмен на обязательства в 110 млн долларов, однако модернизация комбината так и не была проведена. Об этом заявил заместитель главы Фонда госимущества Денис Кудин, информирует УНН.