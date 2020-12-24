Государство намерено восстановить полный контроль над ЗТМК - заместитель главы Фонда госимущества Кудин

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 65883 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 128526 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 138177 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 324004 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 190132 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 460919 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 338479 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 224371 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249257 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257534 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 89080 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 26259 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 49691 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 45360 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 29520 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 90321 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 94663 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 184425 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 323977 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 460899 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 11931 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 27092 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 35249 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 64872 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 87389 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Государство намерено восстановить полный контроль над ЗТМК - заместитель главы Фонда госимущества Кудин

Киев • УНН

 • 11850 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Фонд госимущества Украины намерен добиться возврата 49% акций ООО "Запорожского титано-магниевого комбината" в государственную собственность в связи с невыполнением компанией Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа, условий инвестиционного соглашения. В 2013 году правительство Украины передало Tolexis Trading Limited 49% акций ЗТМК в обмен на обязательства в 110 млн долларов, однако модернизация комбината так и не была проведена. Об этом заявил заместитель главы Фонда госимущества Денис Кудин, информирует УНН.

Государство намерено восстановить полный контроль над ЗТМК - заместитель главы Фонда госимущества Кудин

"По состоянию на сегодняшний день в составе Фонда госимущества сформирована группа юристов, которая во взаимодействии с правоохранительными органами в рамках судебных разбирательств проливает свет на то, что происходит на ЗТМК с 2013 года, работая над возвращением принадлежащих Tolexis Trading Limited акций государству", - заявил Кудин.

По словам Кудина, в связи с действиями подконтрольной Дмитрию Фирташу компании Tolexis Trading Limited, а также бывшего руководства ЗТМК во главе с Владимиром Сиваком, общая сумма убытков комбината за 2018-2019 годы составила более 1,4 млрд гривен, а падение производственных возможностей комбината превысило 50% по сравнению с проектной мощностью - с 900 до 390 тонн титановой губки в месяц.

Фонд госимущества совместно с руководством ЗТМК разработал план финансового оздоровления и модернизации предприятия. Планируется, что благодаря прямым закупкам электроэнергии и установке новых электролизеров, уже к апрелю 2021 года ЗТМК сможет нарастить объем готовой продукции, выпускаемой на 50% и снизить себестоимость продукции.

Оценивая перспективы работы Запорожского титано-магниевого комбината, Кудин отметил, что предприятие может стать одним из локомотивов экономического роста Запорожской области, принося дополнительно до 0,25% национального ВВП уже в 2022 году.

"Мы уверены, что проведение финансового оздоровления и модернизации ЗТМК, а также дальнейшее проведение справедливого прозрачного конкурса по приватизации запорожского комбината станет позитивным сигналом для национальных и международных игроков, которые готовы реально инвестировать в экономику Украины. Украине так сильно нужен экономический рост - развитие ЗТМК может обеспечить дополнительно 0,25% роста ВВП уже в 2022 году", - подытожил Кудин.

ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", 51% акций которого принадлежат государству, является одним из крупнейших в Европе производителей титановой губки.

Напомним, в ноябре 2020 года Фонд госимущества инициировал внесение ЗТМК в перечень объектов приватизации, что позволило разблокировать счета предприятия и восстановить его работу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61