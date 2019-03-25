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Депутату Кремінської районної ради привласнив 300 тис. грн бюджетних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Депутату Кремінської районної ради, який створив організовану злочинну групу та привласнив бюджетні кошти в сумі 300 тис. грн, оголошено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

Депутату Кремінської районної ради привласнив 300 тис. грн бюджетних коштів

“Під час розслідування прокурор Луганської області Володимир Янко повідомив про підозру організатору злочинної групи — депутату Кремінської районної ради у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння службовою особою чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки) КК України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, крім того, повідомлено про підозру ще двом мешканцям області у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи.

“Слідством встановлено, що депутат — керівник комунального закладу області створив та очолив на території Кремінського району злочинне угруповання, учасники якого упродовж 2015-2017 років, зловживаючи службовим становищем, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, при поставці речей та продуктів харчування за значно завищеними цінами заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі близько 300 тис. грн”, — додали у прокуратурі.

На даний час вирішується питання про обрання стосовно усіх підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Луганської області.

Нагадаємо, у Чернівцях розкрадачі державних коштів постануть перед судом, в результаті діяльності яких понад 4,5 мільйони гривень, виділених для ремонту автодоріг Путильщини, були витрачені не за призначенням.

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