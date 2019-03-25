Депутату Кременского районного совета присвоил 300 тыс. грн бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Депутату Кременского районного совета, который создал организованную преступную группу и присвоил бюджетные средства в сумме 300 тыс. грн, объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"В ходе расследования прокурор Луганской области Владимир Янко сообщил о подозрении организатору преступной группы - депутату Кременского районного совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение должностным лицом чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, кроме того, сообщается о подозрении еще двум жителям области в совершении указанных уголовных правонарушений в составе организованной преступной группы.
"Следствием установлено, что депутат - руководитель коммунального учреждения области создал и возглавил на территории Кременского района преступную группировку, участники которого в течение 2015-2017 годов, злоупотребляя служебным положением, используя заведомо неправдивые официальные документы, при поставке вещей и продуктов питания по значительно завышенным ценам завладели бюджетными денежными средствами в сумме около 300 тыс. грн", - добавили в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры Луганской области.
Напомним, в Черновцах расхитители государственных средств предстанут перед судом, в результате деятельности которых более 4,5 миллиона гривен, выделенных для ремонта автодорог Путильщины, были потрачены не по назначению.