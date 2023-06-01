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День захисту дітей, Всесвітній день батьків та День молока. Що ще відзначають 1 червня

День захисту дітей, Всесвітній день батьків та День молока. Що ще відзначають 1 червня

Київ • УНН

 • 1047779 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні, 1 червня, відзначається День захисту дітей. Ідея відзначати це свято виникла у 1925 році на першій Всесвітній конференції з благополуччя дітей. Однак тоді з конкретною датою не визначилися, і кожна країна могла обирати його на власний розсуд, пише УНН.

Деталі

У 1949 році Міжнародна демократична федерація жінок прийняла рішення офіційно відзначати День захисту дітей і встановила дату – 1 червня.

В Україні це свято офіційно було закріплено указом президента у 1998 році.

На початку 2022 року в Україні проживало 7,3 мільйони дітей віком до 18 років. Якщо спиратися на дані ООН кількість зареєстрованих дітей- біженців у країнах ЄС перевищує 1,6 мільйона.

Станом на 31 травня в результаті російської агресії в Україні 483 дитини загинули, 989 – поранені. 393 дитини вважаються зниклими, 13030 дітей знайдені. 19484 дитини депортовані, 371 дитина повернута.

1 червня це й ще й Всесвітній день батьків, який був започаткований Генасамблеєю ООН у 2012 році. Головна мета цього свята привернути увагу до особливої ролі батьків у вихованні дітей та формуванню загальнолюдських цінностей у сім’ї.

Також 1 червня можна відзначити започаткований у 2001 році Всесвітній день молока, День відповідального туризму та День рифу.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті священномученика Патрикія. Він був єпископом у місті Пруси в Малій Азії. За проповідування християнства Патрикія та трьох пресвітерів схопили за наказом місцевого правителя. Вони відмовилися приносити жертву язичницьким богам. За це їх піддали жорстоким тортурам і стратили.

Іменини 1 червня святкують Анастасія, Роман, Олександр, Артем, Віталій, Назар, Анна, Дмитро.

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