День захисту дітей, Всесвітній день батьків та День молока. Що ще відзначають 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні, 1 червня, відзначається День захисту дітей. Ідея відзначати це свято виникла у 1925 році на першій Всесвітній конференції з благополуччя дітей. Однак тоді з конкретною датою не визначилися, і кожна країна могла обирати його на власний розсуд, пише УНН.
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У 1949 році Міжнародна демократична федерація жінок прийняла рішення офіційно відзначати День захисту дітей і встановила дату – 1 червня.
В Україні це свято офіційно було закріплено указом президента у 1998 році.
На початку 2022 року в Україні проживало 7,3 мільйони дітей віком до 18 років. Якщо спиратися на дані ООН кількість зареєстрованих дітей- біженців у країнах ЄС перевищує 1,6 мільйона.
Станом на 31 травня в результаті російської агресії в Україні 483 дитини загинули, 989 – поранені. 393 дитини вважаються зниклими, 13030 дітей знайдені. 19484 дитини депортовані, 371 дитина повернута.
1 червня це й ще й Всесвітній день батьків, який був започаткований Генасамблеєю ООН у 2012 році. Головна мета цього свята привернути увагу до особливої ролі батьків у вихованні дітей та формуванню загальнолюдських цінностей у сім’ї.
Також 1 червня можна відзначити започаткований у 2001 році Всесвітній день молока, День відповідального туризму та День рифу.
За церковним календарем сьогодні день пам’яті священномученика Патрикія. Він був єпископом у місті Пруси в Малій Азії. За проповідування християнства Патрикія та трьох пресвітерів схопили за наказом місцевого правителя. Вони відмовилися приносити жертву язичницьким богам. За це їх піддали жорстоким тортурам і стратили.
Іменини 1 червня святкують Анастасія, Роман, Олександр, Артем, Віталій, Назар, Анна, Дмитро.