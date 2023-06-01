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День защиты детей, Всемирный день родителей и День молока. Что еще отмечают 1 июня

День защиты детей, Всемирный день родителей и День молока. Что еще отмечают 1 июня

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня, 1 июня, отмечается День защиты детей. Идея отмечать этот праздник возникла в 1925 году на первой Всемирной конференции по благополучию детей. Однако тогда с конкретной датой не определились, и каждая страна могла выбирать его по своему усмотрению, пишет УНН.

Детали

В 1949 году Международная демократическая федерация женщин приняла решение официально отмечать День защиты детей и установила дату – 1 июня.

В Украине этот праздник официально был закреплён указом президента в 1998 году.

В начале 2022 года в Украине проживало 7,3 миллиона детей в возрасте до 18 лет. Если опираться на данные ООН количество зарегистрированных детей-беженцев в странах ЕС превышает 1,6 миллиона.

По состоянию на 31 мая в результате российской агрессии в Украине 483 ребенка погибли, 989 – ранены. 393 ребенка считаются пропавшими без вести, 13030 детей найдены. 19484 ребенка депортированы, 371 ребенок возвращен.

1 июня это еще и Всемирный день родителей, который был основан Генассамблеей ООН в 2012 году. Главная цель этого праздника привлечь внимание к особой роли родителей в воспитании детей и формированию общечеловеческих ценностей в семье.

Также 1 июня можно отметить основанный в 2001 году Всемирный день молока, День ответственного туризма и День рифа.

По церковному календарю сегодня день памяти священномученика Патрикия. Он был епископом в городе Прусы в Малой Азии. За проповедование христианства Патрикия и трех пресвитеров схватили по приказу местного правителя. Они отказались приносить жертву языческим богам. За это их подвергли жестоким пыткам и казнили.

Именины 1 июня празднуют Анастасия, Роман, Александр, Артем, Виталий, Назар, Анна, Дмитрий.

Украинские Национальные Новости

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