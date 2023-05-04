День Європи та День боротьби за права інвалідів: що відзначаємо 5 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні, 5 травня, відзначається День Європи. Він був заснований у 1964 році на честь створення Ради Європи, передає УНН.
Також 5 травня Міжнародний день боротьби за права інвалідів. У 1992 році 5 травня у 17 країнах люди з обмеженими можливостями провели Загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів.
Також сьогодні відзначають Всесвітні дні акушерки та гігієни рук. Для останнього, до речі, дату обрали зовсім невипадково – 5-те число 5-го місяця символізує кількість пальців на руках.
У православному календарі 5 травня – це день автора одного з Євангелій апостола Луки. Лука був іконописцем і саме його вважають автором першої ікони Діви Марії.
Іменини 5 травня відзначають Ілля, Лідія, Лука, Макар, Никон, Олексій, Пелагія, Сергій, Степан, Феодосія, Анастасія, Варвара, Василь, Георгій.