День Европы и День борьбы за права инвалидов: что отмечаем 5 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня, 5 мая, отмечается День Европы. Он был основан в 1964 году в честь создания Совета Европы, передает УНН.
Также 5 мая Международный день борьбы за права инвалидов. В 1992 году 5 мая в 17 странах люди с ограниченными возможностями провели Общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации инвалидов.
Также сегодня отмечают Всемирные дни акушерки и гигиены рук. Для последнего, кстати, дату выбрали совсем неслучайно – 5-е число 5-го месяца символизирует количество пальцев на руках.
В православном календаре 5 мая – это день автора одного из Евангелий апостола Луки. Лука был иконописцем и именно его считают автором первой иконы Девы Марии.
Именины 5 мая отмечают Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Алексей, Пелагия, Сергей, Степан, Феодосия, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий.