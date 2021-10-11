"День свободи": Сідней вийшов із 107-денної ізоляції

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Із 11 жовтня жителі Сіднея можуть разом обідати у відкритих кафе та ресторанах, а також відвідувати тренажерні зали, бібліотеки й басейни.

Деякі паби в місті відкрили о 00.01.

“Ми щасливі повернутися, у нас найкращий понеділок за кілька місяців, навіть до появи COVID... Кухня кипить. Я забув про запахи пабу. Щойно ввімкнули фритюрниці, з’явилася справжня ностальгія”, — сказав працівник пабу Пет Блейк.

Також вишикувалися довгі черги до перукарень та манікюрних салонів.

Додамо, що найбільшому місту Австралії дозволили вийти з карантину після того, як штат Новий Південний Вельс сягнув 70% вакцинованих подвійною дозою осіб віком від 16 років.

Більше обмежень скасують, коли буде повністю вакциновано 80% людей віком від 16 років. Наразі понад 90% ввели першу дозу.

Як повідомляє Reuters, прем’єр-міністр Нового Південного Вельсу Домінік Перротті день виходу Сіднея з ізоляції назвав “днем свободи” і зазначив, що в місті надалі прогнозують нові спалахи коронавірусу, проте людям потрібно навчитися з ним жити.

Нагадаємо

Ізоляці в Сіднеї ввели наприкінці червня після того, як почалося стрімке поширення штаму “Дельта”, яке призвело до більше ніж 50 000 хворих і 439 смертей.

У вересні в Сіднеї на тлі високих показників вакцинації проти COVID-19 скасували нічну комендантську годину.

Влада заявила, що австралійці, які живуть за кордоном, можуть повернутися в Сідней наступного місяця, оскільки кордони країни знову відкриють.