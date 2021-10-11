"День свободы": Сидней вышел из 107-дневной изоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня в австралийском городе Сидней отменили четырехмесячную изоляцию, которую вводили для сдерживания вспышки COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
С 11 октября жители Сиднея могут вместе обедать в открытых кафе и ресторанах, а также посещать тренажерные залы, библиотеки и бассейны.
Некоторые пабы в городе открыли в 00.01.
“Мы счастливы вернуться, у нас лучший понедельник за несколько месяцев, даже до появления COVID... Кухня кипит. Я забыл о запахах паба. Как только включили фритюрницы, появилась настоящая ностальгия”, — сказал сотрудник паба Пэт Блейк.
Также выстроились длинные очереди в парикмахерские и маникюрные салоны.
Добавим, что крупнейшему городу Австралии разрешили выйти из карантина после того, как штат Новый Южный Уэльс достиг 70% вакцинированных двойной дозой людей в возрасте от 16 лет.
Больше ограничений отменят, когда будет полностью вакцинировано 80% людей в возрасте от 16 лет. Сейчас более 90% ввели первую дозу.
Как сообщает Reuters, премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте день выхода Сиднея из изоляции назвал “днем свободы” и отметил, что в городе в дальнейшем прогнозируют новые вспышки коронавируса, однако людям нужно научиться с ним жить.
Напомним
Изоляцию в Сиднее ввели в конце июня после того, как началось стремительное распространение штамма “Дельта”, которое привело к более чем 50 000 больных и 439 смертей.
В сентябре в Сиднее на фоне высоких показателей вакцинации от COVID-19 отменили ночной комендантский час.
Власти заявили, что австралийцы, которые живут за границей, могут вернуться в Сидней в следующем месяце, поскольку границы страны снова откроют.