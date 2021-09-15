У Сіднеї скасують нічну комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд Сіднея на тлі високих показників вакцинації проти COVID-19 сьогодні скасує нічну комендантську годину. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Сьогодні ввечері у Сіднеї завершується комендантська година, яку ввели для більше ніж двох мільйонів людей у 12 передмістях, щоб запобігти стрімкому поширенню штаму “Дельта”.
Рівень вакцинації першою дозою у штаті Новому Південному Вельсі, столиця якого Сідней, становить 80% дорослого населення, а другою дозою — 48%. Такі цифри вищі середнього показника у країні — 43%.
Влада розраховує сягнути рівня 70% у середині наступного місяця і планує послабити додаткові обмеження, щойно він становитиме 80%.
Окрім того, прем’єр-міністр Нового Південного Вельсу Гледіс Бережіклян попередила, що невакциновані не зможуть відвідувати будь-які громадські місця, коли кількість щеплених у штаті сягне 70%.
14 вересня у Новому Південному Вельсі зафіксовано 1259 хворих на коронавірус і 12 летальних випадків.
Незважаючи на нещодавні спалахи штаму “Дельта”, кількість хворих на COVID-19 в Австралії низька порівняно з багатьма іншими країнами: приблизно 78 600 випадків зараження і 1116 смертей.
Нагадаємо
Комендантську годину в найбільш постраждалих від COVID-19 районах Сіднея ввели у серпні, вона тривала з 21:00 до 17:00. Також людей зобов’язали носити маски на вулиці.
Наприкінці серпня на тлі стрімкого поширення коронавірусу біля двох лікарень Сіднея встановили намети для надання екстреної медичної допомоги.