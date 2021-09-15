В Сиднее отменят ночной комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правительство Сиднея на фоне высоких показателей вакцинации от COVID-19 сегодня отменит ночной комендантский час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сегодня вечером в Сиднее завершается комендантский час, который ввели для более двух миллионов человек в 12 пригородах, чтобы предотвратить стремительное распространение штамма “Дельта”.
Уровень вакцинации первой дозой в штате Новом Южном Уэльсе, столица которого Сидней, составляет 80% взрослого населения, а второй дозой — 48%. Такие цифры выше среднего показателя в стране — 43%.
Власть рассчитывает достичь уровня 70% в середине следующего месяца и планирует ослабить дополнительные ограничения, как только он составит 80%.
Кроме того, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян предупредила, что невакцинированные не смогут посещать любые общественные места, когда количество привитых в штате достигнет 70%.
14 сентября в Новом Южном Уэльсе зафиксировано 1259 больных коронавирусом и 12 летальных случаев.
Несмотря на недавние вспышки штамма “Дельта”, количество больных COVID-19 в Австралии низкое по сравнению со многими другими странами: примерно 78 600 случаев заражения и 1116 смертей.
Напомним
Комендантский час в наиболее пострадавших от COVID-19 районах Сиднея ввели в августе, она длилась с 21:00 до 17:00. Также людей обязали носить маски на улице.
В конце августа на фоне стремительного распространения коронавируса около двух больниц Сиднея установили палатки для оказания экстренной медицинской помощи.