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День героїв в Україні – сьогодні вшановуємо пам’ять усіх борців за Незалежність нашої країни

День героїв в Україні – сьогодні вшановуємо пам’ять усіх борців за Незалежність нашої країни

Київ • УНН

 • 22291 перегляди

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День героїв – вшановують пам’ять людей, які у різні часи віддали своє життя за Незалежність нашої держави. Подія була започаткована у 1941 році Організацією українських націоналістів.

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День героїв – вшановують пам’ять людей, які у різні часи віддали своє життя за Незалежність нашої держави, пише УНН.

У 1941 році Другий великий збір Організації українських націоналістів постановив щороку 23 травня відзначати День героїв – борців за незалежну Україну усіх часів.

Дату 23 травня обрали не випадково  - саме цього дня 1938 року у Роттердамі радянським агентом Судоплатовим був вбитий провідник ОУН Євген Коновалець.

На зборі зазначалось, що у травні також пішли з життя борці за Україну Микола Міхновський та Симон Петлюра.

До 1992 року День героїв в Україні відзначали підпільно. Зі здобуттям Україною незалежності свято почало набувати розголосу, хоча відзначали його здебільшого на Західній Україні.

З 2014 року 23 травня також вшановують героїв Небесної сотні, загиблих на Донбасі, а з 2022 року – усіх, хто віддав своє життя у боротьбі з повномасштабною російською агресією.

Водночас, на даний час День Героїв починає набувати нового змісту: сьогодні - це не лише можливість вшанувати пам’ять загиблих за волю України, але й віддати шану живим героям, які щодня дають відсіч нашому ворогу.

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