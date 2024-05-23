День героїв в Україні – сьогодні вшановуємо пам’ять усіх борців за Незалежність нашої країни
Київ • УНН
Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День героїв – вшановують пам’ять людей, які у різні часи віддали своє життя за Незалежність нашої держави. Подія була започаткована у 1941 році Організацією українських націоналістів.
Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День героїв – вшановують пам’ять людей, які у різні часи віддали своє життя за Незалежність нашої держави, пише УНН.
У 1941 році Другий великий збір Організації українських націоналістів постановив щороку 23 травня відзначати День героїв – борців за незалежну Україну усіх часів.
Дату 23 травня обрали не випадково - саме цього дня 1938 року у Роттердамі радянським агентом Судоплатовим був вбитий провідник ОУН Євген Коновалець.
На зборі зазначалось, що у травні також пішли з життя борці за Україну Микола Міхновський та Симон Петлюра.
До 1992 року День героїв в Україні відзначали підпільно. Зі здобуттям Україною незалежності свято почало набувати розголосу, хоча відзначали його здебільшого на Західній Україні.
З 2014 року 23 травня також вшановують героїв Небесної сотні, загиблих на Донбасі, а з 2022 року – усіх, хто віддав своє життя у боротьбі з повномасштабною російською агресією.
Водночас, на даний час День Героїв починає набувати нового змісту: сьогодні - це не лише можливість вшанувати пам’ять загиблих за волю України, але й віддати шану живим героям, які щодня дають відсіч нашому ворогу.