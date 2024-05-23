День героев в Украине - сегодня чтим память всех борцов за Независимость нашей страны

Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День героев - чтят память людей, которые в разное время отдали свою жизнь за Независимость нашего государства, пишет УНН.

В 1941 году Второй большой сбор Организации украинских националистов постановил ежегодно 23 мая отмечать День героев - борцов за независимую Украину всех времен.

Дату 23 мая выбрали не случайно - именно в этот день 1938 года в Роттердаме советским агентом Судоплатовым был убит проводник ОУН Евгений Коновалец.

На сборе отмечалось, что в мае также ушли из жизни борцы за Украину Николай Михновский и Симон Петлюра.

До 1992 года День героев в Украине отмечали подпольно. С обретением Украиной независимости праздник начал приобретать огласку, хотя отмечали его в основном на Западной Украине.

С 2014 года 23 мая также чествуют героев Небесной сотни, погибших на Донбассе, а с 2022 года - всех, кто отдал свою жизнь в борьбе с полномасштабной российской агрессией.

В то же время, в настоящее время День Героев начинает приобретать новый смысл: сегодня - это не только возможность почтить память погибших за свободу Украины, но и отдать дань уважения живым героям, которые ежедневно дают отпор нашему врагу.