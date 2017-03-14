Дегустатори віддали горілці "Medoff Classic" найбільшу кількість балів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За підсумками дегустації найбільш популярних в Україні марок горілки на предмет якості та захищеності від підробок, фахівці столичного Інституту споживчих експертиз віддали найбільшу кількість сумарних балів горілці "Medoff Classic", передає УНН з посиланням на дані Інституту споживчих експертиз.
Зазначається, що дослідженню піддалася класична горілка наймасовіших виробників, у програмі дослідження були задіяні також Український науково-дослідний інститут спирту і Укрметртестстандарт.
У тесті взяли участь п’ять зразків найбільш популярних марок, а саме “Medoff”, “Green day”, “Козацька Рада”, “Горілочка”, “Байка” і “Хлібний дар”. Усі продукти були закуплені в торговельній мережі Києва.
Так, оцінки виставлялися за 10-бальною шкалою, за підсумками дегустації обчислювалося середнє арифметичне значення для кожної представленої горілки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти назвали найбільш якісні та захищені горілчані бренди в Україні
У підсумку найбільшу кількість сумарних балів набрав “Medoff Classic”.
“Особливо дегустаторами була відзначена м’якість напою-переможця, що разом з безпрецедентною захистом від підробок робить цю марку лідером ринку. Решта учасників тесту також отримали високі оцінки, що в черговий раз підтверджує відмінну якість української горілки”, — підсумували в Інституті споживчих експертиз.
Додамо, що значну увагу фахівці приділили оцінці захищеності горілки від фальсифікації. Оцінки виставлялися також за такими параметрами, як органолептика (смак, колір, запах, аромат), фізико-хімічні показники (міцність, вміст альдегідів, сивушних масел та метилового спирту), наявність необхідної споживачеві текстової інформації.
Крім того, була проведена закрита дегустація професійною дегустаційною комісією, а також пробами, тобто звичайними споживачами.